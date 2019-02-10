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Путь наркотиков из Марокко в страны Евросоюза и на территорию ЕАЭС лежал и через Беларусь



Совместными усилиями российских, молдавских, белорусских и испанских правоохранителей удалось ликвидировать накокартель



За картелем следили правоохранители из Франции, Беларуси, Молдавии.


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Анализ дает понимание о потенциальных угрозах. И у наркоконтроля есть ответ и на этот тренд. Ряд красивых задержаний мы наблюдали уже и на этой неделе. И это тема для отдельного репортажа.

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