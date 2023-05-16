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Пьяная девушка упала в Свислочь, доставали ее спасатели

Пьяная девушка упала в Свислочь, доставали ее спасатели

Ночью в Минске девушка упала в реку Свислочь, пишет БЕЛТА.

Около 04:20 в центр оперативного управления городского управления МЧС поступила информация о том, что на улице Зыбицкой в реку упала девушка. Приехавшие спасатели извлекли ее из воды и передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра девушку госпитализировали в Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии. По предварительным данным, у нее диагностировали общее переохлаждение и алкогольное опьянение.

Фото:pixabay.com

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