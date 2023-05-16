3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
Пьяная девушка упала в Свислочь, доставали ее спасатели
Ночью в Минске девушка упала в реку Свислочь, пишет БЕЛТА.
Около 04:20 в центр оперативного управления городского управления МЧС поступила информация о том, что на улице Зыбицкой в реку упала девушка. Приехавшие спасатели извлекли ее из воды и передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра девушку госпитализировали в Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии. По предварительным данным, у нее диагностировали общее переохлаждение и алкогольное опьянение.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
Как менялись вызовы для таможни за время существования независимой Беларуси
3 млн доз опасного психотропа могли попасть на рынок ЕАЭС
Наркотики в пакетах из-под удобрения для голубики - как таможня раскрыла работу ОПГ
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все