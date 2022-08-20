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Пьяного белоруса-дальнобойщика задержали в Польше
Сотрудники транспортной инспекции Польши задержали белоруса, управлявшего 40-тонным литовским грузовиком,пишет Sputnik.
Большегруз был ночью остановлен для проверки на скоростной трассе № 8 под Белостоком. Фура была груженной почти 25 тоннами яблок, которые перевозились из Бельгии в Казахстан. Полицейские дали белорусу подышать в алкотестер, который показал наличие в организме водителя более 2,3 промилле алкоголя.
Транспортная полиция составила протокол, отправила фуру с яблоками на стоянку, а водителя передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции. В Польше, как и в Беларуси существует не только административная, но и уголовная ответственность за управление автомобилем в пьяном виде.
Фото:pixabay.com
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