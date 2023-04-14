Пьяный мужчина повредил два авто в гаражном кооперативе в Минске

Два автовладельца обратились в Центральное РУВД Минска с заявлением о повреждении авто, находящихся в гаражном кооперативе. Наряд патрульно-постовой службы милиции незамедлительно выехал по адресу и по горячим следам задержал 40-летнего жителя столицы.

Фигурант пояснил правоохранителям, что в одном из гаражей распивал с другом спиртные напитки. В какой-то момент ему захотелось прокатиться на машине. Мужчина обратился с просьбой к владельцу иномарки, который в это время находился в соседнем гараже, но ему отказали. Тогда тот разозлился и разбил заднее стекло этого автомобиля, а также припаркованного рядом.