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Пять авто столкнулись в Минске

Туманное утро. Погодные условия сегодня осложнили ситуацию на дорогах. Массовая авария на столичном проспекте Пушкина. Момент столкновения сразу 5 авто попал в кадр очевидцев. Информации о пострадавших нет. Обстоятельства аварии выясняются.

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