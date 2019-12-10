Пять авто столкнулись в Минске

Туманное утро. Погодные условия сегодня осложнили ситуацию на дорогах. Массовая авария на столичном проспекте Пушкина. Момент столкновения сразу 5 авто попал в кадр очевидцев. Информации о пострадавших нет. Обстоятельства аварии выясняются.