Пять человек получили различные травмы в результате неосторожного обращения с пиротехникой

Празднование Нового года обошлось без серьезных происшествий и преступлений. Однако пять человек, в том числе двое детей, получили различные травмы в результате неосторожного обращения с пиротехникой за выходные только в Витебской области. Об этом рассказали в милиции. В одном случае плохо закрепленный фейерверк при запуске упал, и один из снарядов попал в пятилетнего малыша, причинив ему ожоги. А девятилетний мальчик из-за взорвавшейся в руке петарды попал в больницу с травматической ампутацией фаланги пальца. По аналогичной причине пострадали и трое мужчин. Похожие травмы получили двое жителей Речицы и Мозыря. Всего же в больницы Гомельского района из-за неосторожного использования пиротехники обратились четыре человека.