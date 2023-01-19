Пятеро несовершеннолетних жестоко избили двух мужчин в Бресте

Следственным управлением УСК по Брестской области расследуется уголовное дело в отношении группы несовершеннолетних хулиганов, пишет БелТА.

Как стало известно, 14 января пятеро учащихся колледжа в состоянии алкогольного опьянения спровоцировали конфликт с двумя жителями Бреста. Молодые люди жестоко избили мужчин. После этого злоумышленники скрылись.

Случайные прохожие увидели пострадавших, оказали им первую помощь. Затем они сообщили об инциденте в правоохранительные органы и вызвали медиков. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа.

Задержать нарушителей удалось в течение нескольких часов по месту жительства.

Как оказалось, в момент совершения преступления злоумышленники снимали свои противоправные действия на мобильный телефон. Видеозаписи изъяты и приобщены к материалам уголовного дела.

Предварительно установлено, что у 32-летнего потерпевшего открытая черепно-мозговая травма, которую ему причинили двое подозреваемых.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни, совершенное из хулиганских побуждений группой лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь.