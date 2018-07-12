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Пытался перейти проезжую часть и попал под колеса
Сегодня утром в столице под колеса авто попал мужчина. Он пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу. Водитель "опеля" не заметил пешехода. Пострадавший госпитализирован с переломами.
Еще одна авария, но с участием байкера. В центре Минска столкнулись мотоцикл и "рено". В момент аварии женщина - водитель легковушки совершала разворот, мотоциклист же двигался прямо. Водитель байка с травмами доставлен в больницу.
Во Узденском районе фура не пропустила "опель". В результате ДТП водитель легковушки оказался заблокированным в салоне - понадобилась помощь спасателей. Сейчас мужчина находится в больнице.
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