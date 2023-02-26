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Работники МЧС спасли ребенка в ДТП в Молодечненском районе. Два человека погибли

Работники МЧС спасли ребенка в ДТП в Молодечненском районе. Два человека погибли

В Молодечненском районе после столкновения грузового микроавтобуса и легкового автомобиля потребовалась помощь спасателей в деблокировке пассажира. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Минское областное УМЧС.

Сообщение о ДТП поступило спасателям 25 февраля в 18:25. Вблизи деревни Мясота Молодечненского района столкнулись грузовой микроавтобус Mercedes и автомобиль Skoda.

Несовершеннолетнему пассажиру микроавтобуса понадобилась помощь - ему зажало ноги приборной панелью, он не мог выбраться из салона самостоятельно. Так как в салоне присутствовал запах бензина, спасатели сразу создали пенную подушку, чтобы предотвратить возгорание. С помощью гидравлического инструмента ноги мальчика освободили, и затем ребенка передали медикам. Мужчину, женщину и мальчика, ехавших в Mercedes, доставили в больницу.

Водитель и пассажир Skoda погибли.

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