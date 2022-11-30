3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
Работники мясокомбината в Гомельском районе за год похитили почти 4,5 т мяса на сумму более Br16 тыс.
Гомельском районе работники мясокомбината воровали продукцию. Преступную схему обогащения семерых сотрудников убойного цеха выявили оперативники БЭП, сообщает БелТА со ссылкой на МВД.
Выяснилось, что сообщники нарушали технологический процесс производства, из-за этого искусственно создавались излишки мяса. Схему предложил 56-летний боец скота. По технологии тушу убитого и разделанного животного необходимо поместить в холодильную камеру для усушки. После нее вес снижается. "Однако работники повышали температуру в холодильниках. Вес не менялся, а по документам уменьшался", - отметили в МВД.
От туш работники отрезали лучшие куски, которые забирали себе либо на продажу. Присваивали они и готовую продукцию, фарш и даже три туши крупного рогатого скота целиком. За год подельники похитили почти 4,5 т мяса на сумму более Br16 тыс. Следователи в отношении фигурантов возбудили уголовное дело.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси постановлением утверждены правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
ЖКХ и здравоохранение - что еще обсудила Наталья Кочанова на приеме граждан в Россонах
В мире
Все
В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Боррель пообещал завершить поставку 1 млн снарядов Киеву к концу 2024 года
Радикалы устроили разбой и подожгли трамвай в центре Амстердама
В Тбилиси в акции протеста против результатов парламентских выборов участие приняли представители ЕС
Регионы
Все
Происшествия
Все