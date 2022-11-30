Работники мясокомбината в Гомельском районе за год похитили почти 4,5 т мяса на сумму более Br16 тыс.

Выяснилось, что сообщники нарушали технологический процесс производства, из-за этого искусственно создавались излишки мяса. Схему предложил 56-летний боец скота. По технологии тушу убитого и разделанного животного необходимо поместить в холодильную камеру для усушки. После нее вес снижается. "Однако работники повышали температуру в холодильниках. Вес не менялся, а по документам уменьшался", - отметили в МВД.

От туш работники отрезали лучшие куски, которые забирали себе либо на продажу. Присваивали они и готовую продукцию, фарш и даже три туши крупного рогатого скота целиком. За год подельники похитили почти 4,5 т мяса на сумму более Br16 тыс. Следователи в отношении фигурантов возбудили уголовное дело.