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Работники мясокомбината в Гомельском районе за год похитили почти 4,5 т мяса на сумму более Br16 тыс.

Гомельском районе работники мясокомбината воровали продукцию. Преступную схему обогащения семерых сотрудников убойного цеха выявили оперативники БЭП, сообщает БелТА со ссылкой на МВД.

Выяснилось, что сообщники нарушали технологический процесс производства, из-за этого искусственно создавались излишки мяса. Схему предложил 56-летний боец скота. По технологии тушу убитого и разделанного животного необходимо поместить в холодильную камеру для усушки. После нее вес снижается. "Однако работники повышали температуру в холодильниках. Вес не менялся, а по документам уменьшался", - отметили в МВД.

От туш работники отрезали лучшие куски, которые забирали себе либо на продажу. Присваивали они и готовую продукцию, фарш и даже три туши крупного рогатого скота целиком. За год подельники похитили почти 4,5 т мяса на сумму более Br16 тыс. Следователи в отношении фигурантов возбудили уголовное дело.

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