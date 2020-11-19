К сожалению, сейчас много рычагов управления сознанием. Политику вмешивают во все сферы жизни, а в сами политические игры втягивают все больше людей. Радикалы в телеграм-чатах призывают склонять белорусов к насилию и агрессии. Например, жечь по ночам личные автомобили силовиков и судей. То есть, ни о каких протестах даже речи уже не идет. Давление становится сильнее, а призывы все более радикальными и жесткими. Участники несанкционированных митингов призывают сменить тактику и перейти к террору. В телеграм-чатах также продолжают оказывать давление на медиков и призывают не оказывать помощь пациентам.