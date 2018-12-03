Распространителя наркотиков задержал столичный наркоконтроль

30-летний мужчина успел оборудовать 20 тайников. Координаты мест, где спрятаны закладки, были записаны в телефоне подозреваемого. Товар обнаружен и изъят. И уже после в квартире дилера также были найдены наркотики, упаковочные материалы и приспособление для курения. Общий вес гашиша составил 64 грамма. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за распространение наркотиков. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление.