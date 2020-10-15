Развенчиваем мифы. Комментарии участников беспорядков, которым платили

Вооруженные конфликты и перевороты - главная тема для обсуждений сегодня на международной арене. Политические и военные эксперты, средства массовой информации в унисон заявляют о недопустимости кровопролития. В то же время ряд ресурсов и политиков, которые напрямую заинтересованы в деструктивных действиях для расшатывания ситуации внутри стран СНГ, готов к любым методам. Те же, кто следует их советам, попадают в руки правоохранителей и тогда у них заканчиваются аргументы. Следующее видео и комментарии его участников для тех, кто сомневался в оплачиваемости таких действий.