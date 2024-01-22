Ребенок погиб в ДТП, пьяный водитель сбил школьницу, легковушка столкнулась с поездом, BMW пострадал из-за ревности - обзор ДТП

Солигорский район

Ребенок погиб в ДТП в Солигорском районе. Авария произошла на автодороге Солигорск - 4-е рудоуправление. По предварительной информации, водитель автомобиля Mersedes не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в Nissan. В результате происшествия погиб 8-летний ребенок из легкового авто Nissan. В ГАИ подчеркнули, что малолетний пассажир ехал без специального детского удерживающего устройства. Еще один ребенок из этой же машины - 12-летняя девочка - был госпитализирован, как и водитель Nissan.

Брест

В Бресте в ДТП пострадала 9-летняя девочка. Ее сбил пьяный водитель.

Ребенок переходил дорогу по зебре на улице Красногвардейской. В сумерках школьницу не заметил водитель Renault и наехал на нее. В сообщении ГАИ уточняется, что водитель был пьян (зафиксировано почти 2 промилле алкоголя). Кроме того, ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности по линии ГАИ. Девочку с травмами госпитализировали.

Оршанский район

Лишь груда металла осталась от легковушки, столкнувшейся с поездом в Оршанском районе. Авария произошла вблизи деревни Новое Хороброво. 22-летний водитель автомобиля Mazda пересекал железнодорожное полотно на красный сигнал семафора и столкнулся с грузовым локомотивом. В результате ДТП шофер скончался на месте происшествия, а 24-летняя пассажир получила серьезные травмы и была госпитализирована.

Лельчицы

Установлены обстоятельства ДТП в Лельчицах, в котором пострадали пятеро детей.

В июле четыре несовершеннолетние жительницы деревни Чемерное решили съездить за покупками в Лельчицы. Девочки напрямую позвонили знакомому таксисту. За школьницами приехал 19-летний студент. В Лельчицах парень отвлекся от управления и столкнулся со встречным автомобилем. В итоге четыре школьницы, находившиеся в такси, и 7-летний пассажир второго автомобиля получили тяжкие телесные повреждения. Водители отделались незначительными травмами. Установлено, что таксист получил права лишь год назад и работал нелегально.

Дятловский район