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Ребенок погиб в ДТП, пьяный водитель сбил школьницу, легковушка столкнулась с поездом, BMW пострадал из-за ревности - обзор ДТП
Солигорский район
Ребенок погиб в ДТП в Солигорском районе. Авария произошла на автодороге Солигорск - 4-е рудоуправление. По предварительной информации, водитель автомобиля Mersedes не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в Nissan. В результате происшествия погиб 8-летний ребенок из легкового авто Nissan. В ГАИ подчеркнули, что малолетний пассажир ехал без специального детского удерживающего устройства. Еще один ребенок из этой же машины - 12-летняя девочка - был госпитализирован, как и водитель Nissan.
Брест
В Бресте в ДТП пострадала 9-летняя девочка. Ее сбил пьяный водитель.
Ребенок переходил дорогу по зебре на улице Красногвардейской. В сумерках школьницу не заметил водитель Renault и наехал на нее. В сообщении ГАИ уточняется, что водитель был пьян (зафиксировано почти 2 промилле алкоголя). Кроме того, ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности по линии ГАИ. Девочку с травмами госпитализировали.
Оршанский район
Лишь груда металла осталась от легковушки, столкнувшейся с поездом в Оршанском районе. Авария произошла вблизи деревни Новое Хороброво. 22-летний водитель автомобиля Mazda пересекал железнодорожное полотно на красный сигнал семафора и столкнулся с грузовым локомотивом. В результате ДТП шофер скончался на месте происшествия, а 24-летняя пассажир получила серьезные травмы и была госпитализирована.
Лельчицы
Установлены обстоятельства ДТП в Лельчицах, в котором пострадали пятеро детей.
В июле четыре несовершеннолетние жительницы деревни Чемерное решили съездить за покупками в Лельчицы. Девочки напрямую позвонили знакомому таксисту. За школьницами приехал 19-летний студент. В Лельчицах парень отвлекся от управления и столкнулся со встречным автомобилем. В итоге четыре школьницы, находившиеся в такси, и 7-летний пассажир второго автомобиля получили тяжкие телесные повреждения. Водители отделались незначительными травмами. Установлено, что таксист получил права лишь год назад и работал нелегально.
Дятловский район
Автомобиль BMW пострадал из-за ревности жителя Дятловского района. Конфликт из-за девушки произошел в городском поселке Новоельня. 32-летний мужчина никак не мог дождаться свою сожительницу. Подогретый алкоголем, влюбленный предположил, что дама сердца находится в гостях у общего знакомого. Ревнивец отправился проверить эту теорию и не ошибся. Его зазноба действительно находилась дома у другого. Расстроившись, обманутый кавалер врезался в авто BMW3серии, стоявшее во дворе соперника. По оценке владельца "тройки", стоимость ремонта машины составит более 4 тыс. рублей. За умышленное повреждение имущества возбуждено уголовное дело.
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