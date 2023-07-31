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Ребенок получил смертельную травму при падении с качелей в Малоритском районе
В Малоритском районе ребенок получил смертельную травму при падении с качелей. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Романа Зармаева.
Трагедия произошла вечером 28 июля в деревне Дубично. Во дворе частного дома дети активно катались на самодельных подвесных качелях. От экстремальных колебаний игровое оборудование опрокинулось, 6-летний ребенок ударился головой о землю, получив тяжелые травмы. Мальчику была оказана медицинская помощь, однако он скончался, не приходя в сознание.
Место происшествия осмотрела следственно-оперативная группа. Опрошены родственники и очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза. Малоритский районный отдел Следственного комитета проводит по факту проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
"Следственный комитет обращает внимание родителей на обеспечение безопасности своих детей. Не оставляйте их без присмотра, в том числе когда они используют игровое оборудование. Регулярно беседуйте с детьми о правилах безопасности на детских площадках. Познакомьте их с основными правилами использования игровых элементов и объясните, что неконтролируемые игры могут привести к серьезным травмам", - дополнили в СК.
Фото: УСК по Брестской области
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