Российского нелегала нашли под вагоном поезда

Таким необычным способом он пытался попасть в Польшу. По информации Госпогранкомитета, накануне в пункте пропуска "Буг", мужчина выжидал, пока состав начнет двигаться, чтобы незаметно на него забраться. Житель Тюмени не стал отрицать, что хотел эмигрировать в Европу. Нарушителю грозит крупный штраф и депортация.



