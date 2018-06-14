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Руководителя информационного агентства БелаПАН подозревают в уклонении от уплаты налогов
Информацию озвучил представитель Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси Юрий Кардымон. В отношении Александра Липая уголовное дело возбудили 12 июня. Санкция статьи "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере" предусматривает до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Как уточнили в департаменте, основанием послужили материалы проверки налоговой. Речь идет о доходах, полученных за рубежом.
Александр Липай после разговора с представителями финансовой милиции факт нарушения законодательства признал и еще 12 июня произвел уплату подоходного налога и пени в размере более 190 тысяч рублей. Тем не менее, учитывая, что размер ущерба превысил 1 тысячу базовых величин (это 24 с половиной тысячи рублей), то вне зависимости от его последующего возмещения финансовая милиция обязана в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом провести проверку и установить обстоятельства получения денежных средств. Александр Липай сейчас находится в статусе подозреваемого. Он не задержан. Органы финрасследований проводят неотложные следственные действия.
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