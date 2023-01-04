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Рыбак провалился под лед на Солигорском водохранилище

В Солигорске работники ОСВОД и МЧС спасли рыбака. Об этом сообщает БелТАсо ссылкой на Минское областное управление МЧС.

3 января в 13:43 спасателям поступило сообщение о том, что на Солигорском водохранилище под лед провалился человек. Происшествие случилось вблизи ул. Набережной в Солигорске.

Когда спасатели прибыли к месту вызова, на водохранилище уже были сотрудники ОСВОД. "Один из них направлялся к тонущему, который находился в 100 м от берега, второй его страховал, - рассказал один из спасателей. - Лед был очень хрупким и обламывался. Мы остались страховать, а работник ОСВОД помог коллеге достать рыбака. Мужчина был без спасательного жилета. К месту было невозможно близко подъехать: на руках мы отнесли спасенного в карету скорой помощи".

Рыбак с предварительным диагнозом "общее переохлаждение" доставлен в учреждение здравоохранения.

При сохраняющейся положительной температуре в течение трех суток прочность льда снижается на 25 %, отметили в МЧС. "Относительно безопасной считается толщина не менее 7-10 см. Не выходите на лед без спасательного жилета - он может стать вашим шансом на спасение", - дополнили в ведомстве.

Фото: pixabay.com

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