Рыбак провалился под лед на Солигорском водохранилище

Когда спасатели прибыли к месту вызова, на водохранилище уже были сотрудники ОСВОД. "Один из них направлялся к тонущему, который находился в 100 м от берега, второй его страховал, - рассказал один из спасателей. - Лед был очень хрупким и обламывался. Мы остались страховать, а работник ОСВОД помог коллеге достать рыбака. Мужчина был без спасательного жилета. К месту было невозможно близко подъехать: на руках мы отнесли спасенного в карету скорой помощи".