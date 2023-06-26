Очередная трагедия на воде произошла в Климовичском районе, пишет sb.by.



24 июня 42-летний житель Костюковичей вместе с другом рыбачилна водоеме вблизи агрогородка Милославичи. Ближе к вечеру мужчина решил искупаться, на резиновой лодке отплыл на расстояние около 50 метров от берега и нырнул в воду. Он пытался забраться обратно в лодку, но, к сожалению, не получилось, друг также не сумел ему помочь.



Глубина водоема достигает пяти метров, из воды утонувшего извлекли на следующий день водолазы ОСВОД.



Фото:pixabay.com