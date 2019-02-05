Рыбалка под Речицей обернулась трагедией

Двое мужчин провалились под лед на Ведричском канале. Специалисты ОСВОДа оперативно прибыли на место и оказали помощь. Один из них уже дома, другой - 67-летний местный житель - скончался. По словам очевидцев, мужчины рыбачили с нарушениями правил поведения на льду и были без жилетов.



Специалисты подчеркивают: сейчас на многих водоемах лед рыхлый, с множеством промоин, неоднородный - от ноля до 20 сантиметров. Но даже в местах наибольшей толщины он непрочный, поэтому нахождение на льду может стоить жизни.