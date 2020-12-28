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С поличным задержаны две минчанки, которые рассыпали на дорогу саморезы

Как следствие работы медиа и телеграм-каналов, финансируемых из-за рубежа, люди, попавшие под их влияние, ломают судьбы и себе, и другим. Так, на сайте МВД появилось видео задержания подозреваемых, которые в пригороде Слонима подожгли на дороге покрышки. Инцидент случился в ночь на 26 октября вблизи деревни Чемеры. Дым от горящей резины создавал угрозу безопасности дорожного движения. Эксперты установили, что шины были облиты легковоспламеняющейся жидкостью. К поджогу причастны четверо местных жителей. Они задержаны. Возбуждено уголовное дело за хулиганство. Все фигуранты являются активными участниками местного деструктивного телеграм-канала.

Рассыпали на дороге саморезы, чтобы машины прокололи колеса. Накануне правоохранители в Минске задержали двух женщин. Инцидент случился днем. 40-летние жительницы столицы, проходя мимо ворот административного здания, рассыпали горсть саморезов у выезда служебного транспорта. Минчанок задержали с поличным после совершения преступления. Их действия квалифицированы как хулиганство.

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