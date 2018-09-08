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Сбежал страус. Его скорость 50 км/ч. Он может оказаться в любой точке Беларуси
Дерзкий побег из птичьего приюта. В Осиповичском районе разыскивают годовалого страуса. Птица была одной из постоялиц птичника, который работает в деревне Моисеевичи около пяти лет.
Беглец находился в вольере с другими собратьями, которые и выгнали более скромного из вольера. Он перепрыгнул через двухметровый забор с металлической сеткой и убежал в неизвестном направлении. Владельцы приюта прочесали окружающую местность, но птицу не нашли. Страус развивает скорость 50 км/ч. Поэтому может оказаться в любой точке Беларуси. Владельцы приюта, который год назад получил статус частного природоохранного учреждения "Охрана природы", просят всех, у кого есть информация о местонахождении птицы, позвонить по телефонам, которые вы видите на экранах. При этом самостоятельно ловить птицу не рекомендуется. Страус - птица довольно опасная. Он может ударить ногой и сильно поцарапать когтями. При этом заводчики просят не наносить вред пернатому, а позвонить по номерам телефонов 8 (029) 668 47 31, 8 (029) 662 16 18.
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