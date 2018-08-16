Сегодня на пешеходном переходе в Минске водитель сбил женщину

Сегодня утром на пешеходном переходе в Минске водитель сбил женщину. Авария произошла на улице Асаналиева . За рулем автомобиля находился молодой человек 1993 года рождения. Установлено, что он был в трезвом состоянии. Пострадавшая с травмами разной степени тяжести доставлена в больницу скорой помощи.