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ДТП на проспекте Независимости

Водитель Volkswagen проехал на красный сигнал светофора и спровоцировал аварию. ДТП произошло сегодня утром на проспекте Независимости. В результате Volkswagen на высокой скорости столкнулся с такси. Никто не пострадал.

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