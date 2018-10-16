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Сегодня утром в Минске автомобиль ГАЗ не уступил дорогу "опелю" и столкнулся с ним
Сегодня утром в Минске автомобиль ГАЗ на пересечении улиц Плеханова и Народной во время поворота влево на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу "опелю" и столкнулся с ним. В аварии никто не пострадал. По факту ДТП выясняются обстоятельства.
Сразу три авто столкнулись сегодня в столице из-за несоблюдения дистанции. Двигались они со стороны Логойского тракта в направлении Долгиновского. Также обошлось без пострадавших.
А вот во время ДТП на улице Бумажкова механические повреждения получило не только авто, но и светофор. Водитель "ауди" не справился с управлением. Светофор находился на островке безопасности по улице Столетава.
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