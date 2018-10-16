Сегодня утром в Минске автомобиль ГАЗ не уступил дорогу "опелю" и столкнулся с ним

Сегодня утром в Минске автомобиль ГАЗ на пересечении улиц Плеханова и Народной во время поворота влево на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу "опелю" и столкнулся с ним. В аварии никто не пострадал. По факту ДТП выясняются обстоятельства.

Сразу три авто столкнулись сегодня в столице из-за несоблюдения дистанции. Двигались они со стороны Логойского тракта в направлении Долгиновского. Также обошлось без пострадавших.