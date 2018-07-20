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Сегодня утром в Николаевской области разбился белорусский микроавтобус
Срочная информация в эти минуты приходит к нам из Украины. Сегодня рано утром в Николаевской области разбился белорусский микроавтобус. Трагедия произошла около 5 часов на трассе Киев - Одесса возле поселка Кривое Озеро. Как сообщают в полиции Николаевской области, рейсовый микроавтобус Одесса - Гомель с белорусскими номерами врезался в грузовик, который, по предварительным данным, стоял с правой стороны проезжей части из-за поломки. Водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте. Еще 12 человек госпитализированы. Мы следим за ситуацией.
Подробности в следующих выпусках.
Фото: полиция Николаевской области Украины.
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