Сегодня в Бобруйске вынесут приговор по делу об убийстве двух девушек

Сторона обвинения запросила для подсудимого высшую меру наказания.



Накануне в суде завершились прения сторон - все подробности узнаем у нашего корреспондента Елизаветы Лакотко.



Слезы на глазах, напряженная обстановка и много-много эмоций. Сегодня здесь, в суде Бобруйска, выносят приговор по делу о двойном убийстве. Напомню, накануне государственный обвинитель запросил для подсудимого Александра Осиповича исключительную меру. Такое наказание поддерживают и мамы погибших. Это шокирующее преступление произошло в Бобруйске 20 июля. После знакомства в кафе мужчина пригласил к себе домой двух девушек. Но отдых пошел не по плану. В итоге подругам пришлось прятаться от нового знакомого в ванной, звонить в милицию и просить помощи. Девушек жестоко убили. По оценкам экспертов, им нанесли более 9 десятков ударов молотком и ножом. Известно, что обвиняемый уже был судим 4 раза. Во время процесса мужчина просил суд не назначать ему исключительную меру наказания. Какой вердикт вынесла Фемида, смотрите в следующих выпусках.