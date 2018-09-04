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Сегодня в трех районах столицы перебои с подачей воды
Сегодня в трех районах столицы перебои с подачей воды - в Заводском, Ленинским и Октябрьском. Под Минском, в деревне Пашкевичи, поврежден водопровод. В результате водные потоки накрыли ближайшие дороги. Затопленными оказались въезды в город около микрорайона Чижовка. На месте аварии сейчас работают специалисты. Ремонтные работы планируют завершить до вечера.
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