Сегодня в трех районах столицы перебои с подачей воды - в Заводском, Ленинским и Октябрьском. Под Минском, в деревне Пашкевичи, поврежден водопровод. В результате водные потоки накрыли ближайшие дороги. Затопленными оказались въезды в город около микрорайона Чижовка. На месте аварии сейчас работают специалисты. Ремонтные работы планируют завершить до вечера.