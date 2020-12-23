Циничное нападение на сотрудника милиции. В Орше семейный скандалист натравил бойцовского пса на участкового. У милиционера рваные раны. Следователи уже дали правовую оценку действиям скандалиста и возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.

Более 40 фактов нападения на сотрудников милиции зафиксировано с начала года только в Витебском регионе. Чаще других объектами нападения становятся те, кто работает с населением - это патрульно-постовая служба, участковые и ГАИ.