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Серьезная авария на Кальварийской - столкнулись 3 автомобиля
Интенсивный мокрый снег и его налипание привели к росту количества аварий на дорогах. Мелкие происшествия ГАИ фиксирует в разных районах столицы и области. Серьезная авария на Кальварийской - столкнулись 3 автомобиля. Водитель Volkswagen не учел состояние дорожного покрытия и условия погоды и наехал на светофор. От удара авто отбросило на встречную полосу и произошло столкновение с Toyota и Volvo. В свою очередь последнюю машину отбросило на осветительную мачту. Трое пострадавших госпитализированы. Причины аварии выясняются.
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