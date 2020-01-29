Интенсивный мокрый снег и его налипание привели к росту количества аварий на дорогах. Мелкие происшествия ГАИ фиксирует в разных районах столицы и области. Серьезная авария на Кальварийской - столкнулись 3 автомобиля. Водитель Volkswagen не учел состояние дорожного покрытия и условия погоды и наехал на светофор. От удара авто отбросило на встречную полосу и произошло столкновение с Toyota и Volvo. В свою очередь последнюю машину отбросило на осветительную мачту. Трое пострадавших госпитализированы. Причины аварии выясняются.