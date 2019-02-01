Серьезная авария на МКАД. Столкнулись фура, погрузчик и три легковых автомобиля. Есть жертвы

Стали известны подробности страшной аварии в столице. Сегодня утром на МКАД фура въехала во впереди идущий погрузчик, который от удара протаранил двигающийся попутно автомобиль "мазда". После чего машины через разделительное ограждение отбросило на внешнее кольцо, где они столкнулись еще с двумя легковушками. Погибли водитель "мазды" и жена. Госпитализированы еще четверо пострадавших. Как стало известно позже, в больнице скончался еще один пассажир "мазды". Причины и обстоятельства ДТП сейчас выясняются.

