Серьезная авария с участием нетрезвого водителя

Житель Копыля сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и направился в сторону Заславля. Однако не справился с управлением, машина вылетела в кювет и столкнулась с деревом. Мужчина не был пристегнут ремнями безопасности и вылетел через лобовое стекло. Сейчас он в реанимации. Известно, что пострадавший не имел водительского удостоверения.