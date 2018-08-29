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Серьезная авария с участием нетрезвого водителя

Житель Копыля сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и направился в сторону Заславля. Однако не справился с управлением, машина вылетела в кювет и столкнулась с деревом. Мужчина не был пристегнут ремнями безопасности и вылетел через лобовое стекло. Сейчас он в реанимации. Известно, что пострадавший не имел водительского удостоверения.

И еще одна авария стала причиной утренней пробки в Минске. На пересечении проспекта Независимости с улицей Волгоградской столкнулись два легковых автомобиля. Одна из машин выехала на встречную полосу. Пострадавших нет.

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