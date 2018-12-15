Серьезная авария в Бобруйске

Накануне вечером легковушка сбила двух человек, затем вылетела за пределы проезжей части, снесла забор и врезалась в дом. Один из пешеходов (27-летний мужчина) от полученных травм скончался на месте. Второй пострадавший (45-летний бобруйчанин) госпитализирован в тяжелом состоянии. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, женщина-водитель не справилась с управлением.