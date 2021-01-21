Серьезная авария в Минске

Сегодня утром на проспекте Независимости в Минске столкнулись пять автомобилей, среди которых такси. Один из водителей попал в больницу. Предварительно, "Фольксваген-Поло" выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль "Шкода". От удара "поло"отбросило на встречный "шевроле". А далее по инерции. Легковушка "шевроле" столкнулась с "тойотой". И замкнул вереницу "Фольксваген-Гольф". В результате массовой аварии пострадал водитель "Фольксваген-Поло", его отвезли в больницу. По данным правоохранителей, в машине такси пассажиров не было. Обстоятельства выясняются.