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Серьезная авария в Минске: пострадали два человека
Лобовая авария в столице. Водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения и врезался в Toyotу под управлением 57-летней женщины. В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения. В ГАИ сообщили, клиентов в такси не было. Причины произошедшего выясняются.
За минувшие выходные произошло 18 аварий
Всего на минувших выходных произошло 18 ДТП - травмы в них получили 20 человек. Задержаны 133 нетрезвых водителя и 378 бесправников. Так, в ночь на воскресенье в Брестском районе 37-летняя водитель такси при выезде на олимпийскую трассу столкнулась с грузовиком. После удара машина перевернулась на бок. Пострадали два пассажира такси - они были госпитализированы.
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