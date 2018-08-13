Серьезная авария в Минске с участием маршрутного такси

На проспекте Независимости напротив ЦУМа в конце рабочего дня столкнулись две легковые машины и 63-яя маршрутка. Понадобилась помощь спасателей для недопущения возгорания, на месте большое количество машин скорой медпомощи. По предварительным данным, трем пострадавшим понадобилась госпитализация. Движение по проспекту Независимости очень осложнено. По чьей вине произошли столкновения - выясняется.