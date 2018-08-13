3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Серьезная авария в Минске с участием маршрутного такси
На проспекте Независимости напротив ЦУМа в конце рабочего дня столкнулись две легковые машины и 63-яя маршрутка. Понадобилась помощь спасателей для недопущения возгорания, на месте большое количество машин скорой медпомощи. По предварительным данным, трем пострадавшим понадобилась госпитализация. Движение по проспекту Независимости очень осложнено. По чьей вине произошли столкновения - выясняется.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
БелЖД запустила электропоезд бизнес-класса по маршруту Мозырь - Калинковичи - Минск
Как избежать военных конфликтов, рассказали эксперты на конференции по евразийской безопасности
В Минск прибыли мощи преподобных Евфросинии Полоцкой и Евфросинии Московской
Обсуждение смыслов и результатов масштабного форума по безопасности - в "Клубе редакторов"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов