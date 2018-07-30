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Серьезная авария в Минском районе
Около деревни Околица лоб в лоб столкнулись два легковых авто. В результате сильного удара водитель Skoda погиб на месте, не удалось медикам спасти и женщину-пассажира. Она погибла по дороге в госпиталь. Еще один мужчина - водитель Volkswagen - с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу. Обстоятельства аварии выясняются.
Еще одна авария произошла в Мядельском районе. Водитель Volkswagen не справился с управлением и врезался в дерево. Из салона авто его деблокировали спасатели. Мужчина госпитализирован.
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