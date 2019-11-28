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Серьезная авария в столичном микрорайоне Уручье

На пересечении улиц Руссиянова и Никифорова столкнулись Skoda и КІА. От сильного удара последнюю отбросило в бок, и машина протаранила столб. Информации о пострадавших нет.

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