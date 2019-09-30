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Серьезное ДТП на 4-м километре Минской кольцевой

Фура столкнулась с фургоном и оказалась в кювете. В районе развязки с улицей Ваупшасова в течение нескольких часов было затруднено движение транспорта. Причины аварии выясняются.

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