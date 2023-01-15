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Серьезное ДТП на МКАД - на внешнем кольце ограничено движение

Серьезное ДТП на МКАД - на внешнем кольце ограничено движение

На внешнем кольце МКАД случилось ДТП, пишетSputnikсо ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В результате аварии развернуло фуру, у тягача сорвало кабину. На месте работает МЧС.

В связи с ДТП на внешнем кольце МКАД ограничено движение транспорта со стороны улицы Громова в направлении проспекта Дзержинского. Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.

Причины происшествия выясняются, сообщается,что пострадавших нет.

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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