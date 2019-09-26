Серьезное ДТП в Минске на пересечении проспектов Победителей и Машерова

Сегодня в Минске на пересечении проспектов Победителей и Машерова легковое авто вынесло на тротуар. Столкнулись Volkswagen и Mercedes. Поворот налево для 25-летнего водителя Volkswagen и пассажира закончился больницей. Водитель Mercedes не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.