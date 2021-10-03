ЧПЗона X

Серьезное ДТП в Минске - BMW протаранил вентиляционную шахту

В Минске выясняют обстоятельства серьезного ДТП, в результате которого пострадали 6 человек. Авария случилась ночью. 19-летний водитель BMW не справился с управлением и въехал в вентиляционную шахту.

Другие новости рубрики "ЧП":

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все