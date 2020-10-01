ЧПЗона X

Серийные автоворы задержаны в Барановичах

А началось все с того, что в милицию обратились 4 человека. Как рассказали заявители, свои автомобили, как обычно, они припарковали у своего дома, а утром следующего дня обнаружили пропажу из авто. Как выяснили оперативники, днем злоумышленники искали подходящий транспорт, чтобы «позаимствовать» найденное. А по ночам воровали аккумуляторы, магнитолы и все ценное, что было в салоне. В машины похитители проникали, взламывая замки багажника и вскрывая капот. Сотрудники милиции выяснили личности подозреваемых с помощью видеокамер наблюдения.



Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все