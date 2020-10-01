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Серийные автоворы задержаны в Барановичах
А началось все с того, что в милицию обратились 4 человека. Как рассказали заявители, свои автомобили, как обычно, они припарковали у своего дома, а утром следующего дня обнаружили пропажу из авто. Как выяснили оперативники, днем злоумышленники искали подходящий транспорт, чтобы «позаимствовать» найденное. А по ночам воровали аккумуляторы, магнитолы и все ценное, что было в салоне. В машины похитители проникали, взламывая замки багажника и вскрывая капот. Сотрудники милиции выяснили личности подозреваемых с помощью видеокамер наблюдения.
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