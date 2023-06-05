3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
Школьники подожгли пакет, но огонь перекинулся на солому; бросил сигарету на ковер и отправился спать; угли выпали из печи и спровоцировали крупный пожар
Щучинский р-н
Пламя унесло жизнь местной жительницы в Щучинском районе. В доме в одной из деревень ночью вспыхнул пожар, на линию 101 поступил сигнал о возгорании. По словам очевидцев, в доме могли находиться люди. Оперативно спасатели приехали на место, деревянное строение было охвачено стихией. Во время ликвидации пожара в одной из комнат огнеборцы обнаружили тело хозяйки жилища. Стихия повредила крышу и стены. Предварительно, пламя разыгралось из-за неосторожности при курении.
Смолевичский р-н
Детская шалость едва не привела к трагедии. Обошлось без пострадавших, но избежать возгорания не удалось. Вспыхнула солома в поле. Известно, что дым заметили сотрудники милиции и вызвали бойцов МЧС. Позже выяснится, что незадолго до возгорания в поле видели подростков. Дети играли, у них была зажигалка, школьники подожгли пакет, но огонь перекинулся на солому. Сами дети побороть пламя не сумели и сбежали. Итог - 15 тонн сена уничтожено, 3 - повреждено, еще 102 тонны спасти удалось.
Вороновский р-н
Сам устроил пожар, сам спас себя, но лишился дома. В Вороновском районе спасатели получили сигнал о возгорании в частном доме. Уже на месте выяснилось, что хозяин сам бросил сигарету на ковер и отправился спать. Через некоторое время почувствовал запах дыма и покинул помещение. О происшествии на линию 101 сообщили местные жители. Бойцы МЧС ликвидировали пожар, но хозяину предстоит ремонтировать дом.
Щучинский р-н
Предположительно, угли выпали из печи, что спровоцировало крупный пожар в Щучинском районе. Во власти стихии оказались два дачных дома и две хозпостройки. Оперативно бойцы МЧС приехали на место и ликвидировали пожар, не допустили распространения огня на соседние строения. Итог - два дома повреждены, пламя оставило след в одной из хозпостроек, другую уничтожило.
Тело утонувшего мужчины обнаружили в реке в Ляховичах. Труп из воды доставали бойцы МЧС. Погибший - 52-летний мужчина. Спасатели еще раз напоминают о правилах безопасности на воде. Статистика, увы, не утешительная, только в Брестской области с начала года утонули 30 человек. Двое - это дети.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей