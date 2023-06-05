Школьники подожгли пакет, но огонь перекинулся на солому; бросил сигарету на ковер и отправился спать; угли выпали из печи и спровоцировали крупный пожар

Щучинский р-н

Пламя унесло жизнь местной жительницы в Щучинском районе. В доме в одной из деревень ночью вспыхнул пожар, на линию 101 поступил сигнал о возгорании. По словам очевидцев, в доме могли находиться люди. Оперативно спасатели приехали на место, деревянное строение было охвачено стихией. Во время ликвидации пожара в одной из комнат огнеборцы обнаружили тело хозяйки жилища. Стихия повредила крышу и стены. Предварительно, пламя разыгралось из-за неосторожности при курении.

Смолевичский р-н

Детская шалость едва не привела к трагедии. Обошлось без пострадавших, но избежать возгорания не удалось. Вспыхнула солома в поле. Известно, что дым заметили сотрудники милиции и вызвали бойцов МЧС. Позже выяснится, что незадолго до возгорания в поле видели подростков. Дети играли, у них была зажигалка, школьники подожгли пакет, но огонь перекинулся на солому. Сами дети побороть пламя не сумели и сбежали. Итог - 15 тонн сена уничтожено, 3 - повреждено, еще 102 тонны спасти удалось.

Вороновский р-н

Сам устроил пожар, сам спас себя, но лишился дома. В Вороновском районе спасатели получили сигнал о возгорании в частном доме. Уже на месте выяснилось, что хозяин сам бросил сигарету на ковер и отправился спать. Через некоторое время почувствовал запах дыма и покинул помещение. О происшествии на линию 101 сообщили местные жители. Бойцы МЧС ликвидировали пожар, но хозяину предстоит ремонтировать дом.

Щучинский р-н

Предположительно, угли выпали из печи, что спровоцировало крупный пожар в Щучинском районе. Во власти стихии оказались два дачных дома и две хозпостройки. Оперативно бойцы МЧС приехали на место и ликвидировали пожар, не допустили распространения огня на соседние строения. Итог - два дома повреждены, пламя оставило след в одной из хозпостроек, другую уничтожило.