Школьница попала под колеса рядом с переходом

Водитель "ситроена" осуществил наезд на девочку у пешеходного перехода. Автомобиль двигался по улице Наполеона Орды со стороны МКАД и за пешеходным переходом сбил школьницу, которая перебегала проезжую часть. Девушка пересекла две полосы по пешеходному переходу и далее побежала по диагонали к остановке общественного транспорта. Пострадавшая госпитализирована с травмами разной степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка. ГАИ напоминает - переходить дорогу нужно только в обозначенных местах, не сокращать путь. Особенно во время гололедицы, когда тормозной путь авто увеличивается в несколько раз.



