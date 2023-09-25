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Брестчанка набрала долгов на $165 тысяч и стала фигуранткой уголовного дела
Жительница Бреста набрала долгов на сумму, которая эквивалентна $165 тыс. Возбуждено уголовное дело, пишет БЕЛТА.
В милицию обратились обманутые должницей люди. Оперативники БЭП Ленинского РОВД Бреста установили, что 44-летняя предприниматель торговала одеждой. С 2020 года она начала занимать деньги у знакомых, объясняя это тем, что ей надо было приобретать товар и вкладываться в развитие бизнеса. Долг брестчанка обещала вернуть через месяц.
"Для убедительности на первых порах фигурантка действительно возвращала около 10% от долга. Позже сообщала, что товар не поступил, и просила отсрочку. За пару лет она завладела суммой, эквивалентной $165 тыс. Деньги тратила на личные нужды", - рассказали подробности в МВД.
Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Известно, что потерпевшими по делу проходят восемь человек.
Фото:pixabay.com
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