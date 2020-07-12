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Сильный ветер повредил 24 здания в Слуцком, Калинковичском и Горецком районах

Сильный ветер повредил 24 здания в Слуцком, Калинковичском и Горецком районах

Грозовой фронт с порывами ветра до 15 м/с 10 и 11 июля затронул три населенных пункта в Слуцком (Минская область), Калинковичском (Гомельская область) и Горецком районах (Могилевская область).
"По оперативным данным, повреждены кровли 8 жилых домов, одного объекта соцкультбыта и 15 сельскохозяйственных зданий", - проинформировали в МЧС.
Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы.

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