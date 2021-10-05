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СК Беларуси возбудил уголовное дело по факту гибели зампреда правительства Ивановской области Сергея Коробкина
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Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
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