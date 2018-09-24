СК продолжает работу на месте жуткой аварии в Солигорском районе

Сегодня около восьми часов утра здесь столкнулись УАЗ и легковой автомобиль "рено". Погибли три человека - две девушки, а также 26-летний мужчина. По предварительным данным, студентки спешили на учебу в Минск, в какой-то момент их машину занесло и выбросило на встречную полосу. Возможно, автомобиль потерял управление на мокром асфальте.