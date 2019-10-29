СК устанавливает причины взрыва котельной в Жодино

Один человек погиб, четверо пострадали в результате взрыва в котельной Жодино на территории городской организации. Что стало причиной разорвавшегося котла, пока неизвестно. Следователи и эксперты проводят неотложные, следственные и иные процессуальные действия. Обстоятельства произошедшего выясняются. Пострадавшие доставлены в больницу.